Москва, 14 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил вернуть рекламу вина на телевидение, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. «Может быть, нам после 10 вечера разрешить рекламу отечественного вина для популяризации?» — сказал Ткачев на пленарном заседании Госдумы.

Пампео Массани. Виноделы

По его словам, такая мера позволит «перевести» граждан с крепких напитков на вина.

«Не надо этого бояться, тем самым мы будем стимулировать производство и потребление качественного продукта», — отметил министр. «Это для дискуссии», — подчеркнул он.