Москва, 14 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Из-за отсутствия нормативно закрепленных предельных сроков содержания подлежащих депортации иностранных граждан, возникает тяжелая ситуация с переполненностью соответствующих учреждений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации.

Гейнсборо Томас. Лесной пейзаж с повозкой на поляне. 1767

«Остается до конца нерешенной проблема выделения бюджетных средств на оплату расходов по административному выдворению иностранцев за пределы нашей страны», — заявил Колокольцев.

«С учетом отсутствия нормативно закрепленных предельных сроков содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, возникает крайне сложная ситуация с переполненностью данных учреждений», — продолжил он.

По его словам, в 2016 году были разблокированы бюджетные ассигнования на сумму 100 млн рублей для осуществления функции по принудительному выдворению. Это помогло выдворить лишь 1 тыс. 650 иностранцев из содержащихся 4 тыс. 428 человек.

В настоящее время специальные учреждения для содержания лиц подлежащих выдворение или депортации функционируют в 76 субъектах РФ, указал Колокольцев. Однако проблемным вопросом остаётся обеспечение их деятельности.

«Ещё в 2010 году президентом России было поручено руководителям регионов принять законодательные и организационно-распорядительные меры по созданию указанных учреждений. Вместе с тем проведенный анализ МВД показал, что более 38% переданных субъектами зданий не соответствуют предъявляемым требованиям», — указал министр.

«Такая ситуация сопряжена с опасностью возникновения чрезвычайных происшествий и вызывает обоснованные претензии со стороны иностранных граждан», — предупредил он.

В 29 субъектах РФ до сих пор соответствующие помещения зданий до сих пор не переданы в федеральную собственность, что «делает невозможной финансирование необходимых ремонтных и строительных работ», продолжил глава МВД.

Наконец, Колокольцев отметил, что «эти переполненные спецучреждения находятся в недостаточно хорошем состоянии для содержания там людей». Он призвал сенаторов акцентировать внимание глав регионов на решении этой проблемы.