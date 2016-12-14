Магас, 14 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Инвесторы из Китая намерены восстановить нефтедобычу в Ингушетии. Представители бизнеса из Поднебесной ходят расконсервировать замороженные нефтяные скважины на территории республики. Переговоры об этом они вели в Комитете по промышленности энергетики, транспорта и связи региона, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе ведомства.

Gazprom.ru Добыча нефти

У китайских инвесторов есть технологии, которые позволят реанимировать неработающие скважины и начать добычу сырья. Как было сказано на встрече, для более предметного разговора по этому проекту специалисты Компромсвязи Ингушетии должны подготовить исходные данные для изучения вопроса.

По словам начальника отдела топливно-энергетического комплекса Компромсвязи республики Адама Гудантова, имеющиеся у китайцев технологии опробованы в Южной Корее, Казахстане и других странах, пишет ТАСС. Они позволяют после проведенной реконструкции и ремонта заброшенных скважин, выработавших свой ресурс, возобновить добычу нефти и сделать их рентабельными. В настоящее время таких старых скважин в Ингушетии насчитывается более 300.

Читайте также по теме: В энергетику Ингушетии придут китайские инвестиции

В Ингушетии откроют китайский торговый дом

Как сообщало ИА REGNUM, о сотрудничестве в энергетической отрасли Ингушетия и Китай договорились еще летом 2015 года. Глава республики Юнус-Бек Евкуров и исполнительный директор Хуасиньской китайской энергетической компании Дзан Джан Джун подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в вопросе модернизации старых нефтяных скважин, расположенных на территории республики, разработке нефтяных месторождений, строительстве и совместном использовании угольных электростанций.

Китайских инвесторов, как было подчеркнуто на встрече, привлекло ключевое положение республики, которая находится в зоне сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути.