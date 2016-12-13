Радио REGNUM: первый выпуск за 14 декабря
Москва, 14 декабря, 2016, 11:01 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Корреспонденту ИА REGNUM в Минске Сергею Шиптенко угрожает срок до 12 лет;
- Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в коптском храме в Каире;
- ЧП в Кабардино-Балкарии: Группа туристов из Москвы пропала на Эльбрусе;
- Прокуратура Архангельской области отказалась преследовать граждан, спасших церковь от гибели;
- В Барселоне на вокзале спели «С чего начинается Родина»;
- Федерация бобслея России заявила, что вынуждена принять лишение Сочи ЧМ-2017.