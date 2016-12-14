Москва, 14 декабря, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Вместо того чтобы покупать, жители России предпочитают создавать финансовые резервы «на чёрный день». Так, неблагоприятным для крупных покупок нынешнее время считает 61% жителей России, приемлемым — 23%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Лишь каждый десятый респондент (10%) говорит, что сейчас вполне подходящее время для крупных кредитов, тогда как 80% дают негативные оценки.

Отношение российских граждан к банкам в последние месяцы также существенно не менялось: 38% полагают, что если в банке есть деньги, то их стоит оттуда забрать, и почти столько же (37%) — что свободные средства сейчас лучше положить на счет.

О необходимости сократить повседневные расходы говорят 65% респондентов. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%.

Опрос ВЦИОМ проведен 26−27 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.