Екатеринбург, 14 декабря, 2016, 09:48 — ИА Регнум. На Среднем Урале обстановка с заболеваемостью корью продолжает оставаться неблагополучной. На данный момент зарегистрировано 84 случая подозрения на корь, лабораторно подтверждено 63 случая, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Также в Свердловской области вводится ряд новых ограничительных мероприятий. В частности, все участники массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, организаторы и сопровождающие обязаны иметь при себе документы о наличии иммунизации против кори. Аналогичное требование предъявляется и ко всем участникам организованных групп, выезжающих за пределы Свердловской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что будет организован контроль проведения вакцинации среди трудовых мигрантов.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге и ряде других муниципалитетов Свердловской области были введены ограничения на посещение образовательных учреждений для непривитых от кори детей. Это ограничение также касается сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

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Отметим, что ранее появилась информация о том, что родители не прошедшие курс вакцинации от кори не будут допущены на новогодние мероприятия в детских садах. На родительских форумах идёт активное обсуждение. Горожане сообщают, что на детские утренники будут пускать только одного родителя и не допустят посторонних детей.

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Также появилась информация о том, что в школах отменяют запланированные ранее организованные походы учащихся на концерты и другие массовые мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первые случаи заболевания корью были зарегистрированы в Екатеринбурге и Свердловской области в начале октября 2016 года. Среди заболевших в основном были дети, у которых не было прививки от кори.

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