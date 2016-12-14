Москва, 14 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде субъектов РФ общий объём бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 528 млн рублей. Речь идет о выплатах нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства РФ.

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Распоряжением правительства от 24 сентября 2016 года общий объём субсидий из федерального бюджета бюджетам этих 53 субъектов РФ был увеличен до 17 млрд 310 млн рублей.

В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума объём бюджетных ассигнований на эти цели увеличен ещё на 528 млн рублей до 17 млрд 838 млн рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 8 декабря 2016 года.