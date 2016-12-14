Дамаск, 14 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали атаку на Пальмиру, чтобы отвлечь внимание сирийских войск от города Алеппо. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.

Bernard Gagnon Пальмира

«Время нападения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Пальмиру неслучайное, — сказал Асад. — Это событие связано с происходящим в Алеппо».

По его словам, члены незаконных вооруженных формирований добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру, и наступление было остановлено.

«Такого, конечно, не будет», — добавил президент Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря 2016 г. постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Вооруженные силы Сирии взяли под полный контроль Алеппо.