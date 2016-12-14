Сочи, Краснодарский край, 14 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Главное тестовое соревнование для обновленного стадиона «Фишт» в Сочи пройдет уже весной следующего года. 28 марта национальная сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру. Такую информацию озвучил зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко накануне в ходе визита в Олимпийскую столицу, в рамках которого он оценил ход подготовки Сочи к приему Кубка конфедераций 2017 года и чемпионату мира — 2018, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 14 декабря.

Admkrai.krasnodar.ru Стадион «Фишт»

Также высокопоставленный гость не исключил, что на «Фиште» может пройти и финал Кубка России по футболу.

«Мы рассматриваем вопрос и не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас надо только определить дату, согласовать ее с Международной федерацией футбола, с премьер-лигой, в Российском футбольном союзе утвердить эту дату», — подчеркнул вице-премьер.

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В срок: Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи идёт по графику

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что проделанная работа позволит провести все спортивные мероприятия на самом высоком уровне.

На сегодня строительные работы на реконструируемой части стадиона «Фишт» уже окончены. На завещающей стадии пусконаладочные работы инженерных систем, идет покраска помещений, предстоит смонтировать временные трибуны над северной и южной частью стадиона. Полностью готов объект будет в декабре.

В ходе встречи также стало известно, что тренировочные поля, которые строятся к ЧМ-2018 года, никуда не исчезнут, на них будут заниматься воспитанники спортивных школ.

Сейчас на тренировочных полях засеян газон, выполнены дренажи, идут работы по освещению, залиты фундаменты под временные трибуны, установлены две насосные станции, идет монтаж административно-бытового корпуса и контрольно-пропускного пункта. Как заверил вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, все работы выполняются по графику, срыва сроков не будет.

По итогам объезда спортивных объектов, готовящихся принять Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира-2018 Виталий Мутко отметил, что все они находятся в хорошей степени готовности, а сам Сочи готов к проведению этих футбольных турниров. Напомним, кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, а чемпионат мира по футболу 2018 года — с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.