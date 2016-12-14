Токио, 14 декабря, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти в ходе своего визита в Москву заявлял, что, в случае передачи двух островов южных Курил Токио, на них могут быть размещены американские военные базы. Такое заявление он сделал на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет газета Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Напомним, встреча состоялась в российской столице 9 ноября. Патрушев поинтересовался судьбой островов в случае передачи их Японии: не разместят ли США на них военные базы.

«Такая возможность есть», — ответил Яти.

Издание подчеркнуло, что в рамках договора Вашингтона и Токио на территориях Японии размещаются военные базы США, и переданные острова не станут исключением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV заявил о неприемлемости суверенитета Японии на Курилах для хозяйственной деятельности. «Потому что мы так не договаривались», — сказал он.

Напомним, Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии, между СССР и Токио так и не был подписан мирный договор.