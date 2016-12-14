Осло, 14 декабря, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Норвегия объявила начало нового лицензионного раунда, в рамках которого будут выданы лицензии на разработку участков шельфа вблизи крупных месторождений в 2018 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра нефти и энергетики королевства Торда Лиена.

L.C. Nøttaasen Нефтяная платформа, Норвегия

Согласно министру, в этом году нефтегазовым компаниям предложат 87 блоков в высоких широтах. 53 из них расположены в Баренцевом море, 34 в Норвежском, при этом ни одного в Северном море. При соблюдении всех правил процедуры тендера свои лицензии компании получат в январе 2018 года.

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Напомним, отличительная черта нынешнего тендера — APA, Awards in Predefined Areas — состоит в том, что предлагаемые участки находятся вблизи крупных, уже весьма разработанных месторождений. Рассчитывать на большие запасы углеводородов не стоит, предупреждают в министерстве, однако освоение таких участков позволит компаниям сэкономить на издержках — вся необходимая инфраструктура уже создана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в министерство нефти и энергетики и нефтяной директорат поступили заявки 33 компаний, что на 10 меньше, чем годом ранее. Среди претендентов на участки норвежского шельфа такие гиганты, как Statoil, Shell, BP и ConocoPhillips, менее крупные норвежские нефтедобывающие компании Det norske и Lundin Petroleum и другие. В рамках тендера APA Норвегия предложила к разработке в 2017 году 24 блока в Норвежском и 32 блока в Баренцевом морях.

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