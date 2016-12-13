Триполи, 14 декабря, 2016, 02:47 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций заявляет о «массовых нарушениях прав человека» в Ливии — речь идет о бедственном положении мигрантов, пытающихся попасть в Европу по центрально-средиземноморскому маршруту и в данный момент находящихся в лагерях на побережье страны, передает Reuters 14 декабря.

Беженцы

«Положение мигрантов в Ливии представляет собой кризис в области прав человека, — говорится в докладе ООН. — Проблемы судебной системы страны привели к состоянию безнаказанности, когда вооруженные группы, преступные группировки, контрабандисты и торговцы людьми контролируют поток мигрантов через страну».

По информации ООН, «в ситуации политического хаоса», который царит в Ливии, официальные центры содержания беженцев фактически находятся под контролем преступных группировок, которые также имеют свои, «неофициальные» лагеря для мигрантов.

«Миссия ООН в Ливии также получила достоверную информацию, что… некоторые местные чиновники участвовали в процессе контрабанды и торговли людьми», — заявляет ООН.

Согласно расследованию ООН, мигранты в Ливии «покупаются и продаются, вынуждены работать (на контрабандистов — прим. ИА REGNUM ), чтобы платить за дальнейшее путешествие», а также нередко подвергаются похищениям, пыткам, изнасилованиям и другим насильственным действиям со стороны преступных сообществ.

Кроме того, из ряда центров для содержания беженцев поступает информация о резком росте инфекционных заболеваний — в большинстве случаев мигранты содержатся в антисанитарных условиях, в тесноте, в центрах нет канализации и водопровода.

В связи с бедственным положением мигрантов ООН призывает Евросоюз «оценить эффективность» взаимодействия ЕС с правительством Ливии по вопросу мигрантов, а также обращается к правительству Ливии с требованием «предпринять немедленные меры» в связи с кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года около 169 тыс. африканских мигрантов прибыли в Италию из Ливии, 4164 умерли в море. В настоящий момент на ливийском побережье «ожидают отправки» примерно 250 тыс. беженцев.