Иерусалим, 14 декабря, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Мэр Иерусалима Нир Баркат выразил уверенность, что при администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press 14 декабря.

Иерусалим

«Соединенные Штаты Америки имеют посольства во всех столицах мира, за исключением Израиля. Это абсурд, и перемещение в посольства в столицу еврейского народа, в Иерусалим, является простой и очевидной вещью, которую надо сделать», — считает Баркат.

По словам мэра, «интуиция подсказывает ему», что, несмотря на отказ предыдущих президентов США перенести посольство и официально признать Иерусалим столицей Израиля, «на этот раз все будет по другому».

Как сообщало ИА REGNUM, сложности признания Иерусалима связаны с наличием многолетнего израильско-палестинского конфликта — к территории палестинской автономии, претендующей на независимость от Израиля, относится, в частности, Восточный Иерусалим. При этом главным сторонником «независимой Палестины» в мире был и пока остается уходящий президент США Барак Обама, который неоднократно заявлял, что Израиль обязан признать палестинское государство, а также прекратить строительство поселений «на оккупированной территории».

Тем не менее, 8 ноября новым президентом США был избран республиканец, консерватор и «настоящий друг Израиля» Дональд Трамп. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2017 года.