Вашингтон, 14 декабря, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Молодой гражданин Великобритании, задержанный на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе в июне этого года, приговорён судом в США к одному году лишения свободы, передаёт Las Vegas Review-Journal.

Gage Skidmore Митинг Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании

20-летний Майкл Сэндфорд признал себя виновным в попытке срыва общественного мероприятия и незаконного завладения огнестрельным оружием и пошёл на сделку со следствием.

С учётом уже проведённого времени под арестом молодому человеку предстоит пробыть в тюрьме ещё четыре месяца. Ранее сообщалось, что по совокупности предъявлявшихся обвинений ему могло грозить до 30 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в ходе митинга Дональда Трампа в Лас-Вегасе Майкл Сэндфорд подошёл к одному из полицейских, обеспечивавших охрану мероприятия, и попытался выхватить у него оружие. После этого он был немедленно задержан и передан секретной службе США.

Позднее молодой человек признался, что имел намерение застрелить политика и для этой цели специально прибыл в Лас-Вегас из Калифорнии.