Алеппо, Сирия, 13 декабря, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Бои в восточных районах Алеппо прекращены, город перешел под полный контроль правительства Сирии, сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Beshr Abdulhadi Освобождение

По словам Виталия Чуркина, военные действия в городе прекратились, однако еще не все боевики незаконных вооруженных формирований покинули город. Их эвакуация из Алеппо затруднена согласованиями коридоров и транспортных вопросов.

Боевики уходят из города вместе с членами семей и раненными сообщниками в направлениях, которые они сами себе выбирают.