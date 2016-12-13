Берлин, 13 декабря, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Берлинские полицейские арестовали беженца из Афганистана, подозреваемого в избиении девушки в метро, сообщает «РГ».

Эскалатор

Напомним, несколько дней назад в Германии произошел скандал после публикации видеоролика, где молодой мигрант из Афганистана ударил ногой спускающуюся в метро девушку, которая в результате летит несколько метров по лестнице и падает, а ударивший идет дальше вместе со своей компанией.

Пострадавшая девушка 26-летнего возраста попала в больницу с ушибами и переломом руки.

Полицейские Берлина пока не установили, что арестован тот самый человек, который нанес удар, но не сомневаются, что задержанный был в компании злоумышленника.