Симферополь, 13 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Крыму в 100-метровой прибрежной зоне могут снести около девяти тысяч объектов. Какие-то из них установлены незаконно, другие — законно, но мешают развитию городов и сёл, поэтому будут принудительно выкуплены. Об этом сообщил журналистам в Москве глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

По его словам, стратегия застройки прибрежных территорий на полуострове сейчас только разрабатывается. «Сегодня потенциально в зону сноса и благоустройства в Крыму попадает около девяти тысяч объектов. В бюджете Республики Крым уже заложен миллиард рублей», — сказал Аксёнов.

Под снос пойдут незаконные постройки, а также узаконенные при Украине, но ненужные в российском Крыму. «Те объекты, которые соответствовали украинскому законодательству, но мешают развитию и противоречат здравому смыслу, к ним будет применён принудительный выкуп. У кого не было документов — будут снесены», — заявил глава Крыма.

В качестве пилотных проектов в 2017 году начнётся обустройство набережных Коктебеля и Алушты. «То есть полностью будет благоустроена вся набережная», — пояснил Сергей Аксёнов. Именно в этих регионах в рамках «благоустройства» и будет проведена полная зачистка от самостроя и «ненужных» строений.

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При этом глава республики отмечает сопротивление такой инициативе «на местах». Зачистка прибрежной зоны не нравится тем, у кого в ней свои интересы. Часто это должностные лица, бывает, что и высокопоставленные. «Сопротивление большое: достаточно много должностных лиц и влиятельных людей с материка уже приобрели имущество, — рассказал глава республики. — Кто-то и до возвращения на историческую родину незаконно строил. Много лоббистов. Этим лоббистам говорю, что я своей цели добиваюсь всегда, всё равно весь этот путь пройдём».

Как сообщало ИА REGNUM, зачистка побережья Крыма началась в сентябре. Предприниматели были настолько недовольны действиями властей, что бывали даже случаи самосожжения. Сейчас на полуострове действует мораторий на продажу и перерегистрацию недвижимости в 100-метровой прибрежной зоне.

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