Бишкек, 13 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии получило из госбюджета 300 млн сомов (около 266,7 млн рублей), из которых 163,6 млн (145,4 млн рублей) будут направлены на подключение школ к сети Интернет. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По имеющейся информации, до конца 2017 года к Всемирной сети смогут приобщиться 620 общеобразовательных учреждений по всей республике. Остальные средства планируется потратить на приобретение оборудования для организации цифрового телевидения.

Также стало известно, что после трех неудачных попыток чиновникам министерства все же удалось провести среди местных провайдеров тендер на обеспечение школ Интернетом, пишет ИА «24.kg».

Участие в конкурсе в этот раз приняли шесть операторов связи. Победитель тендера пообещал обеспечить учащихся каналом с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с по киргизскому сегменту интернета и не менее 2 Мбит/с по зарубежью, а также оказывать школам круглосуточную техническую поддержку.

Кроме того, по данным Министерства финансов Киргизии, республика получила от Европейского союза грант в размере €10 млн (650,72 млн рублей) на развитие сектора образования.

«Это часть программы бюджетной поддержки на общую сумму 36 млн (свыше 2,34 млрд рублей), содействующей киргизскому правительству в реализации Стратегии развития образования до 2020 года и Плана действий на 2016 — 2017 годы. Целью программы является содействие в реформировании систем общего и профессионально-технического образования, повышении качества образования и педагогических стандартов, а также улучшении управления государственными финансами», — уточнило ИА «Кабар».

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Киргизии пообещали подключить к Интернету около 1000 из 2218 школ в 2016 году и все общеобразовательные учреждения республики — в 2017 году. В настоящее время компьютерами обеспечены не более четверти, а доступом к Всемирной паутине — менее 10% киргизстанских школ.

Отметим, что в августе 2016 года министр образования и науки Киргизии Эльвира Сариева на своей странице в социальной сети Facebook пожаловалась на нежелание киргизстанских провайдеров принимать участие в государственном тендере на подключение школ республики к сети Интернет.