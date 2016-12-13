Москва, 13 декабря, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В Москве с 1 июля 2017 года будет на 2 рубля увеличена ставка тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве с 1 июля 2017 года повысится на 2 рубля за кв. м в месяц, такое решение было принято 13 декабря на заседании президиума правительства города.

Images Money Цена за капитальный ремонт

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Напомним, что на текущий момент отчисления на капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве составляют 15 рублей за квадратный метр. Данный тариф действовал с июля 2015 года. Согласно принятому решению городского руководства, оплата повысится с 15 до 17 рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственное повышение, которое ждет москвичей в 2017 году. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому стоимость коммунальных услуг вырастет в среднем на 7%. И по этому показателю Москва стала лидером среди всех регионов, чуть меньший рост в 6% зафиксирован только в Санкт-Петербурге, Якутии и в Камчатском крае. Решение правительства города о повышении платы за капремонт до 17 рублей, выводит столицу на первое место и по этому показателю.

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