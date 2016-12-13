Бишкек, 13 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Министр финансов Адылбек Касымалиев и директор бишкекского представительства Азиатского банка развития Кэндис МакДэйган подписали соглашение о предоставлении этой среднеазиатской республике кредита в $60 млн (3,69 млрд рублей) и грант в размере около $50 млн (3,08 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 декабря, сообщила пресс-служба киргизского финансового ведомства.

revolution cycle Токтокульское водохранилище

По имеющимся данным, эти денежные средства будут направлены на реализацию третьей фазы проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС (замену двух гидроагрегатов, ремонт инженерных сооружений и систем контроля за состоянием плотины) и по повышению надежности энергосистемы Киргизской Республики.

Отмечается, что правительство Киргизии также обратилось к руководству Евразийского банка развития с просьбой предоставить дополнительные $40 млн (2,46 млрд рублей) на финансирование вышеназванного проекта.

ИА REGNUM напоминает, что в общей сложности на реабилитацию крупнейшего гидроэнергетического объекта Киргизской Республики — Токтогульской ГЭС, производящей до 70% вырабатываемого в этой стране электричества, киргизские власти планировали потратить не менее $450 млн (27,71 млрд рублей), из которых сама Киргизия должна будет предоставить лишь $40 млн (2,46 млрд рублей) — в виде освобождения от налогов и пошлин. Основными источниками финансирования этого проекта стали гранты и кредитные займы, предоставленные Азиатским и Евразийским банками развития.