Азиатский банк развития выделит Киргизии $110 млн на реабилитацию ГЭС
Бишкек, 13 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Министр финансов Адылбек Касымалиев и директор бишкекского представительства Азиатского банка развития Кэндис МакДэйган подписали соглашение о предоставлении этой среднеазиатской республике кредита в $60 млн (3,69 млрд рублей) и грант в размере около $50 млн (3,08 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 декабря, сообщила пресс-служба киргизского финансового ведомства.
По имеющимся данным, эти денежные средства будут направлены на реализацию третьей фазы проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС (замену двух гидроагрегатов, ремонт инженерных сооружений и систем контроля за состоянием плотины) и по повышению надежности энергосистемы Киргизской Республики.
Отмечается, что правительство Киргизии также обратилось к руководству Евразийского банка развития с просьбой предоставить дополнительные $40 млн (2,46 млрд рублей) на финансирование вышеназванного проекта.
ИА REGNUM напоминает, что в общей сложности на реабилитацию крупнейшего гидроэнергетического объекта Киргизской Республики — Токтогульской ГЭС, производящей до 70% вырабатываемого в этой стране электричества, киргизские власти планировали потратить не менее $450 млн (27,71 млрд рублей), из которых сама Киргизия должна будет предоставить лишь $40 млн (2,46 млрд рублей) — в виде освобождения от налогов и пошлин. Основными источниками финансирования этого проекта стали гранты и кредитные займы, предоставленные Азиатским и Евразийским банками развития.