Минск, 13 декабря, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Корреспонденту ИА REGNUM в Белоруссии Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, и, судя по всему, следствие рассматривает его как руководителя «организованной группы», что значительно утяжеляет наказание для него и его коллег. Об этом нашей редакции сообщил близкий родственник Сергея.

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Напомним, на прошедшей неделе белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUM — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Обвинение предъявлено, насколько известно, по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». В ней говорится о наказании за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства». Пункт 3 этой статьи предусматривает, что «действия,… совершенные группой лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет».

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции». Редакция не признает предъявленные авторам обвинения.

В свою очередь, министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своем официальном комментарии о причинах репрессий против авторов и журналистов ИА REGNUM в Белоруссии буквально признала политические мотивы репрессий против журналистов.

Ананич заявила, что «анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. <…> Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Это заявление показывает, что официальные власти Белоруссии пытаются заставить российское СМИ нарушить Конституцию России и признать над собой действие идеологической и бюрократической цензуры, которая запрещена Конституцией России.

Тем временем, замминистра связи и массовой коммуникации России Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций. Он не видит «ничего страшного в том, если в СМИ освещаются реальные проблемы и споры, которые, естественно, случаются между партнерами». Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».

По задержанию журналистов и авторов ИА REGNUM в Белоруссии уже высказались многие, не только российские, эксперты. Все они критически отнеслись к действию белорусских властей.