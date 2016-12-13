Москва, 13 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба настаивает на включении механизмов принудительного лицензирования и мер по снижению цен на лекарства в план по реализации Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Об этом сегодня, 13 декабря, заявила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская на заседании консультационного совета VI международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, сообщили в ФАС.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

ФАС подготовила законопроект, направленный на предупреждение возможных злоупотреблений владельцев патентов на лекарства, угрожающих защите жизни и здоровья граждан, а также на обеспечение национальной безопасности и создание благоприятной среды для развития конкуренции. Документ предусматривает внесение поправок в Закон о защите конкуренции и Гражданский кодекс РФ.

«Предлагаемые поправки позволят снизить уровень зависимости от иностранных патентообладателей, что, в свою очередь, повысит уровень экономической безопасности страны», — сказала Шаравская.

Однако помимо высоких цен на запатентованные препараты, существует проблема завышения стоимости лекарств, не имеющих патентной защиты. Поэтому ФАС предлагает предусмотреть механизмы поиска поставщиков доступных по цене лекарств не только внутри РФ, но и за ее пределами.

«ФАС России будет настаивать на включении этих механизмов в план, так как благодаря им удастся резко увеличить охват больных адекватным лечением», — подчеркнула Шаравская.

В ведомстве отметили, что в России в рамках указанных международных непатентованных наименованиях зарегистрировано 852 позиции лекарственных препаратов в различных лекарственных формах, дозировках и упаковках. Результаты исследования позволят выявить случаи завышения цен на лекарства и принять соответствующие меры. Ожидается, что анализ препаратов из программы «ВИЧ и гепатиты» будет завершен до конца 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. Ежегодно ВИЧ-инфекцией заражаются десятки тысяч человек, в том числе молодежи.

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