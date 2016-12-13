Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2016, 14:14 — ИА Регнум. У собственников, которые приобрели квадратные метры в стоящемся жилом комплексе «Европейский» в Ростове-на-Дону уже к концу января следующего года ситуация может измениться к лучшему. Именно к этому сроку планируется ввести один из проблемных объектов — многоквартирный дом № 9. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ростовской области 13 декабря, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил на встрече с инициативной группой — участниками долевого строительства многоквартирных домов жилого комплекса.

user1459766245 Стройка

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«Дорожные карты» для завершения строительства домов в ЖК «Европейский» будут доработаны уже в течение ближайшей недели.

По информации главы донской столицы Виталия Кушнарева, на сегодняшний день решить вопрос с получением жилья по вине застройщика, не выполнившего обязательства по договору, не могут более тысячи человек. Стоимость завершения строительства ЖК «Европейский» составляет порядка 1 млрд рублей. Теперь предстоит большая работа по поиску инвестора.

Напомним, что на сегодня на территории ЖК «Европейский» 10 проблемных объектов долевого строительства, застройщиком которых является группа компаний ООО «Донской Альянс». Проектом предусмотрено строительство 18-ти жилых домов, детского сада, общеобразовательной школы, подземного паркинга и фитнес-центра. Шесть домов уже введены в эксплуатацию, десять находятся в стадии строительства. Еще два дома только проектируются.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме обманутые дольщики жилищного комплекса «Европейский» намерены до конца года провести серию одиночных пикетов у здания областного правительства в Ростове-на-Дону.