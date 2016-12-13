Москва, 13 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В представленных на общественные слушания планах землепользования и землеустройства (ПЗЗ) городские власти не отметили значительную часть градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), чтобы не пугать москвичей предстоящими объемами застройки. Об этом заявила 13 декабря на заседании круглого стола «О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных округов» в Мосгордуме депутат Елена Шувалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Застройка Москвы

«При всем этом я уже не говорю о том, что каким-то произвольным образом на картах выделены некие синенькие области, которые оказались градостроительными планами земельных участков (ГПЗУ), но есть и не выделенные области, которые также являются ГПЗУ. Когда я стала в этом разбираться, мне проговорились, что если бы были выделены все ГПЗУ, то получилась бы сплошная карта одних ГПЗУ, которая напугала бы москвичей», — подчеркнула депутат.

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Кроме того, парламентарий твердо высказалась за то, что на ее взгляд эти ПЗЗ правила не просто незаконны, а являются вопиющим примером безнаказанной криминализации градостроительной деятельности. Поскольку в них четко и ясно, черным по белому написано, что градостроительные регламенты устанавливаются с учетом фактического использования земельных участков.

«У меня идет вал обращений о незаконном использовании земельных участков, и сколько примеров того, когда многоквартирные жилые дома числятся по двум адресам, и, когда многоквартирный жилой дом на кадастровой карте, может числиться, как склад непродовольственных товаров. И никак нельзя говорить это незаконно, это не характерно для правового государства, что мы их составляем на основании фактического использования. Законного использования, это правильно, а фактически преступник захватил, и мы фактически узакониваем его преступление», — пояснила свою позицию Шувалова.

Она отметила, что ПЗЗ являются незаконными, как по своей сути, так и по порядку проведения публичных слушаний. На ее взгляд оповещение о проведении публичных слушаний с использованием общегородского информационного сервиса «Активный гражданин» не входит ни в одну статью градостроительного кодекса. А кроме этого на экспозициях в префектурах предлагают к обсуждению только карты округа, в то время, когда публичные слушания проводятся о планах, которые касаются всей территории Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2016 года в столице пройдут общественные слушания, на которых жителям города предложат обсудить поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Как заявил глава Стройкомлекса Марат Хуснуллин, до конца декабря в каждой префектуре, в каждой управе будет закончено обсуждение правил землепользования и застройки, после чего эти поправки и корректировки будут обработаны, а к 1 июля 2017 года городские власти постараются их утвердить.

Добавим, что предложенные властями Москвы публичные слушания по ПЗЗ и дальнейшее их законодательное оформление призваны ликвидировать правовой вакуум в градостроительной сфере. А также в случае того, если жители города проявят пассивность и не выскажут своего мнения по вопросам того, где и каким образом на территории Москвы разрешено дальнейшее строительство, легитимизировать формально проведенными мероприятиями планы чиновников по дальнейшей реновации и точечной застройке города.

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