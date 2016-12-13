Москва, 13 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» является наиболее сильной футбольной командой российской премьер-лиги. Об этом заявил главный наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, сообщает «Чемпионат».

Логотип «Зенита»

"Зенит» жёсткая и опытная команда, она на ступень выше всех других команд. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Спартак», — отметил тренер.

В отношении отдельных спортсменов Каррера в первую очередь выделил полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, по его мнению, очень сильного футболиста. Также тренер отметил Фёдора Смолова из «Краснодара» и «быстрого и техничного» Сердара Азмуна из «Ростова».

По словам Карреры, в настоящее время, в преддверии чемпионата мира по футболу, российский футбол развивается. Московский «Спартак» по итогам 17 туров является лидером РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.