Вашингтон, 13 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп должен пойти против сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Марко Рубио и назначить главой американской дипломатии Рекса Тиллерсона, который выступает за улучшение отношений с Россией, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Владимир Путин — бандит, хулиган и убийца, и любой, кто считает иначе, лжет», — заявил сенатор Джон Маккейн, когда просочилась информация о том, что главой дипломатии США в новой администрации может стать исполнительный директор Exxon Рекс Тиллерсон.

Бывшего кандидата на пост главы Белого дома поддержал Роберт Менендес, член Комитета Сената США по международным отношениям, который назвал выдвижение Тиллерсона на пост госсекретаря «тревожным и абсурдным… и гарантирующим, что у России будет готовый сообщник в администрации [Трампа] в вопросах внешней политики» США.

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Против Тиллерсона выступил и коллега Маккейна по Республиканской партии, который заявил, что «'дружба с Владимиром [Путиным]' — это не то качество, которое я надеюсь увидеть у государственного секретаря».

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Таким образом, если хотя бы трое сенаторов-республиканцев проголосуют против Тиллерсона, а демократы выскажутся за блокировку его кандидатуры, его назначению не суждено будет состояться. В результате этого по Трампу будет нанесен значительный и унизительный удар.

Тиллерсон — корпоративный гигант, который объездил весь мир, представляя его компанию Exxon в 60 странах. Он хорошо знаком с лидерами многих государств, а также получил поддержку от бывшей главы американской дипломатии Кондолизы Райс и бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. Будучи бизнесменом, он больше заинтересован в том, чтобы делать деньги и заключать сделки, а не начинать войны.

И здесь и кроется причина того, почему Тиллерсона не хотят видеть в кресле госсекретаря. Он, как и Трамп, стремится положить конец санкциям в отношении России и пойти на партнерские отношения с Москвой. Однако большая часть центральных СМИ, аналитических центров и сотрудников официальных структур считает это актом замирения. Для них холодная война так и не окончилась.

Нападки на Тиллерсона сопровождаются очередными основанными на источниках в ЦРУ обвинениями Москвы не только в том, что Москва осуществила взлом Демократической партии США и предвыборного штаба Клинтон и слила информацию для нанесения ущерба бывшей первой леди, но и помогала Трампу добиться победы.

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По мнению редакторов New York Times, России это нужно было, потому что «в г-не Трампе русские имели основание видеть податливого новичка, окружившего себя кремлевскими холопами». Вслед за этим Маккейн объявил о начале расследования вмешательства России в выборы, целью которого, как сообщает New York Times, было установление «действительно ли кто-либо во внутреннем окружении Трампа вел координацию с Кремлем, и действительно ли Москва распространяла фальсифицированные новости для нанесения вреда г-же Клинтон».

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За попытками опорочить Тиллерсона и лишить легитимности Трампа лежит более значительная мотивация. У Трампа в обеих партиях много противников, которые не на шутку встревожились после его победы, поскольку она ставит под угрозу их внешнеполитическую повестку дня, которая лежит в основе их политического бытия. Эти люди не стремятся снимать санкций с России или завершать конфронтацию с Москвой, что отчетливо видно на примерах включения Черногории в НАТО, а также попытки сделать членом альянса Швецию, Финляндию, Украину, Грузию и Молдавию.

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Они хотят поставить Украине наступательное вооружение, в результате чего гражданская война в Донбассе разгорится с новой силой, а Киев также сможет начать наступление на Крым. Это означает войну между Россией и Украиной, которую Киев неизбежно проиграет, после чего в конфликт будут вынуждены вмешаться США и НАТО. Они также пытаются отстранить Владимира Путина от власти и осуществить «смену режима» в Москве.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что хочет помириться с Россией, поддержать все силы в Сирии и Ираке, которые борются с террористическими группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также избежать новых войн на Ближнем Востоке.

Именно за это и голосовали граждане США — сделать США приоритетной задачей для Вашингтона, и «сделать США вновь великими». Но агитаторы от партии войны уже бьют в барабаны для конфронтации с Ираном.

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С самого начала своего президентского срока, если не до него, Трампу придется принудить свою партию и правительство следовать его внешней политике, или же его ждет политический крах. Начать можно с того, чтобы принять вызов Маккейна и Рубио и назначить Тиллерсона на пост главы Государственного департамента США.

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