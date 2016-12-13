Москва, 13 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 года и Кубка конфедераций-2017. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Мутко сменил своего предшественника — вице-премьера России Игоря Шувалова.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу будет проходить в России — с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионат по футболу такого уровня пройдёт в РФ впервые. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Кубок конфедераций, намеченный на 2017 год, станет восьмым футбольным турниром среди национальных сборных. Сроки проведения — с 17 июня по 2 июля будущего года. Матчи состоятся в России на тех стадионах, что через год примут и матчи чемпионата мира.