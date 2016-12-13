Москва, 13 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Японию с удовольствием бы посетил институт боевых искусств Кодокан. Об этом сообщил российский лидер в интервью газете Yomiuri и японскому телеканалу Nippon TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Дзюдо — это часть японской культуры уже, давно стало такой частью, — говорит Путин. — И не случайно, мне кажется, этот вид спорта появился именно в Японии со всем его не только спортивным, но и философским содержанием».

По словам главы государства, он очень доволен тем, что еще в детстве стал заниматься этим замечательным видом спорта.

«Это, безусловно, то, что называется первая любовь», — говорит Путин.

При этом глава государства добавил, что он любит заниматься и другими видами спорта, среди которых — горные лыжи, плавание, хоккей с шайбой.

«Но дзюдо — это, безусловно, часть моей жизни, очень большая часть, и я очень доволен, что именно с этого начались мои занятия спортом, регулярные и серьёзные, — говорит президент РФ. И за это я тоже Японии очень благодарен».

Полный текст опубликован на официальном сайте Кремля.