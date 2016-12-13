Токио, 13 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В преддверии визита в Японию президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это анахронизм. Нормализация отношений с Японией — в интересах России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Nippon TV. Текст интервью опубликован на сайте президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Японские журналисты обратились к Путину с вопросом относительно японско-советской декларации, подписанной в 1956 году. Они отметили, что японцы «встречают этот исторический рубеж с огромными надеждами».

«Что касается этих 60 лет и вообще за более чем вековую историю, у нас были разные отношения, были и трагические страницы нашей истории, но начиная с 1956 года, когда мы восстановили дипотношения, у нас, к сожалению, до сих пор нет такой базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям и соответствующие тому, что востребовано на сегодняшний день в плане двустороннего взаимодействия», — сказал Путин.

Президент России отметил, что Москва и Токио — естественные партнёры в Дальневосточном регионе. Однако без мирного договора отношения двух стран не развиваются должным образом. Россия стремится заключить мирный договор и полностью нормализовать отношения с Японией.

«Мы хотим полной нормализации отношений с Японией, отсутствие мирного договора — это анахронизм, доставшийся из прошлого, и этот анахронизм должен быть устранён», — сказал президент России.

Путин отметил, что вопрос реализации этого намерения не прост. Он напомнил журналистам о правилах, прописанных в декларации 1956 года, — на них должен быть построен договор.

«Там, если вы помните, если вы посмотрите внимательно текст этой декларации, написано, что мы сначала заключаем мирный договор, потом вступает в действие декларация, и два острова передаются Японии», — уточнил президент.

Российский лидер отметил, что в документах не указывается никаких условий, на которых острова могут быть переданы и под чьим суверенитетом останутся эти территории. Однако документ подписан и ратифицирован обеими сторонами, в том числе и японским парламентом.

Напомним, Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии, между СССР и Токио так и не был подписан мирный договор.

Спустя годы Токио поставил в качестве условия подписания договора возврат островов, отвоёванных советскими солдатами у японцев в боях и вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва несколько раз заявляла, что суверенитет над южными Курилами, международно-правовое оформление сомнению не подлежат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Путин заявил о неприемлемости суверенитета Японии на Курилах для хозяйственной деятельности.