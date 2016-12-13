Москва, 13 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин скептически относится к тезису действующего президента США Барака Обамы об исключительности американской нации. Об этом он заявил в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть и фундаментальные вопросы, связанные с тем, о чём говорил действующий пока президент США Барак Обама, я имею в виду его тезис об исключительности американской нации. Я скептически отношусь к этому тезису», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «Соединённые Штаты и американский народ — это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счёт не спорит»: «Но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно и это создаёт определённые проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется».

Напомним, президент США Барак Обама неоднократно заявлял об исключительности американской нации.

«Я считаю, что США — исключительная страна, отчасти потому, что мы продемонстрировали готовность защищать не только свои интересы, но и интересы всех государств», — сказал Обама в сентябре 2013 года.