Москва, 13 декабря, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при государственных закупках лекарств и медицинских изделий. Нарушения выявлены в ходе более чем 400 аукционов, общей суммой свыше 400 млн рублей в пяти регионах Российской Федерации, сообщили в ФАС

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12 декабря 2016 года комиссия ФАС России признала наличие картельного сговора между ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания с целью поддержания цен на них (п.2 ч.1 чт.11 Закона о защите конкуренции).

Эти компании входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С и препаратов для онкобольных.

Десятки государственных заказчиков потерпели убытки от деятельности этого картеля: когда на торги выходили участники сговора, снижение от начальной цены составляло всего 0,5%, при появлении независимых игроков, снижение цены доходило до 30%. То есть потенциальная возможность торговаться была.

Напомним, дело возбуждено по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки».

Материалы по делу будут переданы в МВД России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ.

Также в отношении ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» будет возбуждено административное дело. Согласно КоАП, размер штрафа за антиконкурентное соглашение составляет от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.