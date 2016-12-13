Пекин, 13 декабря, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил 11 декабря использовать политику «одного Китая» в качестве разменной монеты для принуждения Пекина к компромиссу в таких областях, как торговля. Расчетливый бизнесмен, возможно, считает себя очень проницательным и способным взять Китай за горло с помощью тайваньского вопроса, однако истина состоит в том, что неопытный президент, по всей видимости, не понимает, о чем он говорит. Он переоценил способность своей страны занимать доминирующее положение в мире, а также не учел ограниченность мощи США в нынешнее время, сообщает Global Times.

Adnkronos.com Дональд Трамп

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Китай смог стать государством, обладающим значительной мощью среди стран западной части Тихого океана. Пекин никогда не растягивал свой фронт и поэтому смог скопить достаточно сил для ответа на любой стратегический вызов на своей периферии. Поэтому Китай готов потягаться с США, особенно в Тайваньском проливе.

Серия вызывающих комментариев Трампа в отношении Китая свидетельствует о том, что он презирает КНР стратегически. Падению предшествует гордыня. Даже не придя еще в Белый дом, он уже начал шантажировать Китай Тайванем.

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Китай должен добиться уважения со стороны команды Трампа, иначе ему будет сложно взаимодействовать с Вашингтоном в течение следующих четырех лет. Придаваться фантазиям о замирении нельзя. Потребуется новый раунд политической игры между двумя странами, чтобы определить, насколько обе страны должны уважать друг друга на основе их военного и экономического потенциала.

За последние несколько десятилетий ключевые интересы Китая остались почти неизменными, однако способность контролировать риски в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море значительно возросла. Пекин располагает целым рядом инструментов для противодействия экономическим и торговым угрозам со стороны Трампа. Пекин будет готов пойти на решительную конфронтацию для защиты своих ключевых интересов. Если Трамп хочет играть по-жесткому, Китай не подведет. При этом Пекин должен начать с того, чтобы жестко наказать силы, выступающие за независимость Тайваня, рассмотреть возможность военного варианта объединения Китая с Тайванем.

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Имея дела с Трампом, который всегда непредсказуем, Китай должен использовать всь свой творческий потенциал в проведении внешней политики. Он должен быть готовым идти на неожиданные шаги. Разница в мощи между США и Китаем наименьшая за все историю, поэтому зачем КНР идти на самую несправедливую и унизительную сделку с Трампом?

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