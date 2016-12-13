Москва, 13 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Государственные органы и радикальные организации Украины перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов в российском Крыму, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

Sntat.ru Террорист

По словам главы ФСБ, в 2016 году «ФСБ нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно важные объекты полуострова».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа украинских диверсантов была задержана в Севастополе 8 ноября. По данным ФСБ, диверсанты следили за военными объектами России в Крыму, а также готовили различные провокации.

24 ноября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности флота.

Кроме того, в октябре ФСБ сообщало о задержании в Москве сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко, который, по данным спецслужбы, собирал секретные сведения о деятельности ВС РФ и Росгвардии.