Москва, 13 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Прежде, чем договариваться о встречах с избранным президентом США Дональдом Трампом, необходимо дать ему возможность сформировать администрацию и вступить в должность. Об этом в интервью японской телекомпании Nippon TV и газете Yomiuri заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп Путин

«Что касается встреч, то мне кажется, нужно дать избранному президенту возможность хотя бы сначала сформировать администрацию, вступить в должность, а потом уже говорить о встречах», — сказал Путин.

Он рассказал о готовности к такой встрече: «Мы готовы в любой момент, с нашей стороны нет никаких проблем, но мне думается, что сейчас сложный этап формирования новой администрации, нам нужно набраться терпения и подождать, пока это будет сделано».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одно из заявлений о якобы помощи России для победившего в выборах президента США Дональда Трампа не подкреплено информацией.

«С завидным постоянством в различных СМИ выходит подобная информация. С завидным постоянством многие высокопоставленные представители в США и Великобритании выступают с такими утверждениями. И с завидным постоянством ни одно из этих совершенно голословных утверждений не подкреплено хоть какой-то информацией, я уже не говорю о доказательствах», — сказал Песков.

По его словам, «всё это выглядит как абсолютно голословное, непрофессиональное, неквалифицированное утверждение и обвинение, которые не имеют под собой ничего общего с реальностью».