Токио, 13 декабря, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости суверенитета Японии на Курилах для хозяйственной деятельности. Об этом он заявил в интервью японской телекомпании Nippon TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы поставили вопрос о том, что хозяйственная деятельность может развиваться на островах [южных Курилах], суверенитет над которыми будет осуществлять Япония. Если это так будет с первого шага, то второго шага не нужно, потому что вопрос можно считать закрытым. Потому что мы так не договаривались», — сказал Путин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть условия совместной работы на Курилах с Японией: «Важны условия, но они должны быть максимально либеральными».

Напомним, 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с Курилами и Японией вредно определять сроки.

«Это тот случай, когда вредно определять сроки. Мы с КНР вели переговоры по границам в течение 40 лет. Мы подписали соглашение потому, что мы достигли беспрецедентного уровня сотрудничества. У нас очень большая степень доверия. Увы, наши отношения с Японией такого качества не достигли. Но это не значит, что мы не можем этого сделать», — сказал Путин.

По его словам, и РФ, и Япония «заинтересованы в урегулировании всех вопросов»: «Мы этого хотим, мы к этому стремимся. Когда это будет сделано и будет ли это сделано вообще — мы не знаем. Я очень рассчитываю, что наши МИДы и эксперты внесут в это вклад, и мы сможем на это опереться».