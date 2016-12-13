Москва, 13 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Президентом РФ была поставлена задача по удвоению строительства и реконструкции автомобильных дорог к 2022 году. Для этого, в первую очередь, следует качественно спланировать дорожную деятельность. Вместе с тем анализ госпрограмм регионов России показал несбалансированность запланированных показателей по вводу автомобильных дорог. Таковы результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Так, в госпрограмме Республики Чувашия определено, что в 2013—2017 годах будет введено 127 км, а в 2018—2022 гг. более 2 000 км. В Вологодской области в соответствии с госпрограммой в период с 2013 по 2020 годы запланирован ввод 56 км, а в последующие 2 года — 433 км.

За 8 месяцев 2016 года введено 308 км, или 18,5% от планового показателя 2016 года. В 2015 году 17 субъектами РФ ввод объектов после строительства и реконструкции не осуществлялся.

В настоящее время всеми регионами приняты законы о дорожных фондах, а также утвержден порядок их формирования и использования. В большинстве регионов дорожные фонды формируются за счет семи и более источников, при этом основными являются только три — акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и межбюджетные трансферты.

Прогнозирование поступления доходов от акцизов и транспортного налога осуществляется на низком уровне. В 2015 году прогнозные значения по указанным источникам составили 268,6 млрд рублей, фактически поступило 400 млрд рублей, или на 49% больше. Наибольшее отклонение фактического от прогнозного показателя сложилось в следующих регионах: Санкт-Петербург — 8,1 млрд рублей; Омская область — 3,4 млрд рублей; Саратовская область — 3,2 млрд рублей.

Бюджетным кодексом, а также законами субъектов о дорожных фондах определено, что неиспользованные в текущем году бюджетные ассигнования дорфондов направляются на их увеличение в очередном году. Так, например, в нарушение указанной нормы на 2016 год не было направлено 76,7 млрд рублей, в том числе Саратовской областью — 1,35 млрд рублей, Кемеровской областью — 1,4 млрд рублей.

Одним из основных вопросов увеличения объемов дорожных фондов является повышение качества администрирования транспортного налога. Однако задолженность по его уплате ежегодно только увеличивается. По состоянию на 1 января 2016 года задолженность составила 99,7 млрд рублей, увеличившись за 2015 год на 18 млрд рублей. Так, в г. Москве задолженность — 21,8 млрд рублей, в Краснодарском крае — 3,6 млрд рублей; в Самарской области — 3,1 млрд рублей.

Также отмечено низкое кассовое исполнение утвержденных объемов дорожных фондов. В 2015 году, как и в 2014 исполнение сложилось на уровне 86%. Из предусмотренных 708 млрд рублей кассовый расход составил 610,2 млрд рублей. В 21 субъекте отмечено исполнение ниже 80%, в том числе в 6 регионах менее 60%. «Как следствие, где низкий уровень исполнения дорожных фондов, там, как правило, достаточно высокая доля автодорог, несоответствующих нормативным требованиям», — отметил аудитор Валерий Богомолов.

Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также остается на низком уровне. В 2015 году регионами России использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. По данным на 7 декабря 2016 года кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей). Федеральным законом об автомобильных дорогах установлено, что формирование расходов бюджета субъекта на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с нормативами финансовых затрат. Вместе с тем, до настоящего времени шестью субъектами РФ данные нормативы не утверждены. Кроме того, четырьмя субъектами нормативы утверждены на уровне нормативов для федеральных автодорог, без учета реальных финансовых возможностей. Так, в Карачаево-Черкесской Республике в 2015 году нормативные затраты на содержание 1 км автодороги — 872,0 тыс. рублей, а фактические — 23,0 тыс. рублей. Даже у регионов, имеющих общие границы и практически одинаковые климатические условия, нормативные затраты значительно отличаются друг от друга. Например, в Республике Северная Осетия нормативные затраты на содержание 1 км автодороги V категории составляет 185 тыс. рублей, а в Кабардино-Балкарской Республике 493 тыс. рублей. Как показала проверка, в Саратовской и Ярославской областях нормативы были утверждены, однако практически не применялись. Так, в 2015 г. нормативная потребность в содержании автодорог в Саратовской области составляла 9,8 млрд руб. Региональным законом о бюджете было предусмотрено 2,3 млрд руб. В Ярославской области соответствующие показатели составили 5,4 млрд руб. и 1,6 млрд руб.

Кроме того, поверкой установлены факты принятия бюджетных обязательств с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса. Выявлены и другие нарушения

Счетная палата РФ направит информационное письмо заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу, обращение в Генеральную прокуратуру; отчет о результатах контрольного мероприятия — в палаты Федерального Собрания.

Отметим, по состоянию на 1 января 2016 года протяженность автодорог регионального значения составила 515 тыс. 762 км, из которых не соответствуют нормативным требованиям 62%. На 1 ноября в целом по стране произошло 142 тыс. 437 ДТП. В результате ДТП погибли 16 тыс. 766 человек.