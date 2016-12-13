В ряде регионов России низкий уровень исполнения дорожных фондов – СП РФ
Москва, 13 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Президентом РФ была поставлена задача по удвоению строительства и реконструкции автомобильных дорог к 2022 году. Для этого, в первую очередь, следует качественно спланировать дорожную деятельность. Вместе с тем анализ госпрограмм регионов России показал несбалансированность запланированных показателей по вводу автомобильных дорог. Таковы результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.
Так, в госпрограмме Республики Чувашия определено, что в 2013—2017 годах будет введено 127 км, а в 2018—2022 гг. более 2 000 км. В Вологодской области в соответствии с госпрограммой в период с 2013 по 2020 годы запланирован ввод 56 км, а в последующие 2 года — 433 км.
За 8 месяцев 2016 года введено 308 км, или 18,5% от планового показателя 2016 года. В 2015 году 17 субъектами РФ ввод объектов после строительства и реконструкции не осуществлялся.
В настоящее время всеми регионами приняты законы о дорожных фондах, а также утвержден порядок их формирования и использования. В большинстве регионов дорожные фонды формируются за счет семи и более источников, при этом основными являются только три — акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и межбюджетные трансферты.
Прогнозирование поступления доходов от акцизов и транспортного налога осуществляется на низком уровне. В 2015 году прогнозные значения по указанным источникам составили 268,6 млрд рублей, фактически поступило 400 млрд рублей, или на 49% больше. Наибольшее отклонение фактического от прогнозного показателя сложилось в следующих регионах: Санкт-Петербург — 8,1 млрд рублей; Омская область — 3,4 млрд рублей; Саратовская область — 3,2 млрд рублей.
Бюджетным кодексом, а также законами субъектов о дорожных фондах определено, что неиспользованные в текущем году бюджетные ассигнования дорфондов направляются на их увеличение в очередном году. Так, например, в нарушение указанной нормы на 2016 год не было направлено 76,7 млрд рублей, в том числе Саратовской областью — 1,35 млрд рублей, Кемеровской областью — 1,4 млрд рублей.
Одним из основных вопросов увеличения объемов дорожных фондов является повышение качества администрирования транспортного налога. Однако задолженность по его уплате ежегодно только увеличивается. По состоянию на 1 января 2016 года задолженность составила 99,7 млрд рублей, увеличившись за 2015 год на 18 млрд рублей. Так, в г. Москве задолженность — 21,8 млрд рублей, в Краснодарском крае — 3,6 млрд рублей; в Самарской области — 3,1 млрд рублей.
Также отмечено низкое кассовое исполнение утвержденных объемов дорожных фондов. В 2015 году, как и в 2014 исполнение сложилось на уровне 86%. Из предусмотренных 708 млрд рублей кассовый расход составил 610,2 млрд рублей. В 21 субъекте отмечено исполнение ниже 80%, в том числе в 6 регионах менее 60%. «Как следствие, где низкий уровень исполнения дорожных фондов, там, как правило, достаточно высокая доля автодорог, несоответствующих нормативным требованиям», — отметил аудитор Валерий Богомолов.
Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также остается на низком уровне. В 2015 году регионами России использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. По данным на 7 декабря 2016 года кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей). Федеральным законом об автомобильных дорогах установлено, что формирование расходов бюджета субъекта на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с нормативами финансовых затрат. Вместе с тем, до настоящего времени шестью субъектами РФ данные нормативы не утверждены. Кроме того, четырьмя субъектами нормативы утверждены на уровне нормативов для федеральных автодорог, без учета реальных финансовых возможностей. Так, в Карачаево-Черкесской Республике в 2015 году нормативные затраты на содержание 1 км автодороги — 872,0 тыс. рублей, а фактические — 23,0 тыс. рублей. Даже у регионов, имеющих общие границы и практически одинаковые климатические условия, нормативные затраты значительно отличаются друг от друга. Например, в Республике Северная Осетия нормативные затраты на содержание 1 км автодороги V категории составляет 185 тыс. рублей, а в Кабардино-Балкарской Республике 493 тыс. рублей. Как показала проверка, в Саратовской и Ярославской областях нормативы были утверждены, однако практически не применялись. Так, в 2015 г. нормативная потребность в содержании автодорог в Саратовской области составляла 9,8 млрд руб. Региональным законом о бюджете было предусмотрено 2,3 млрд руб. В Ярославской области соответствующие показатели составили 5,4 млрд руб. и 1,6 млрд руб.
Кроме того, поверкой установлены факты принятия бюджетных обязательств с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса. Выявлены и другие нарушения
Счетная палата РФ направит информационное письмо заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу, обращение в Генеральную прокуратуру; отчет о результатах контрольного мероприятия — в палаты Федерального Собрания.
Отметим, по состоянию на 1 января 2016 года протяженность автодорог регионального значения составила 515 тыс. 762 км, из которых не соответствуют нормативным требованиям 62%. На 1 ноября в целом по стране произошло 142 тыс. 437 ДТП. В результате ДТП погибли 16 тыс. 766 человек.