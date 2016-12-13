Бангкок, 13 декабря, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Таиланде количество заключенных, которые получат королевское помилование, было увеличено со 100 тыс. человек до 150 тыс., сообщает 13 декабря Reuters.

Fakt.pl Тюрьма в Таиланде

Официальные представители Таиланда пока не уточнили, какая часть из 150 тыс. заключенных получит свободу и скольким заключенным будут сокращены сроки тюремного заключения.

Лица, осужденные за убийства и изнасилования, торговлю наркотиками и мошенничество, не будут иметь права на получение королевского помилования.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение ближайших несколько дней на свободу должны выйти около 30 тыс. заключенных.

Общее количество заключенных в Таиланде составляет 321 тыс. 347 человек, согласно данным управления исполнения наказаний за июль текущего года. Около 70% заключенных попали в тюрьму за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Король Таиланда Пхумипхон Адульядет умер 13 ноября этого года на 89-м году жизни. Новый король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама X) вступил на престол 1 декабря. Ватчиралонгкону сейчас 64 года, он отец семерых детей.