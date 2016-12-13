В Таиланде королевское помилование получат 150 тыс. заключенных
Бангкок, 13 декабря, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Таиланде количество заключенных, которые получат королевское помилование, было увеличено со 100 тыс. человек до 150 тыс., сообщает 13 декабря Reuters.
Официальные представители Таиланда пока не уточнили, какая часть из 150 тыс. заключенных получит свободу и скольким заключенным будут сокращены сроки тюремного заключения.
Лица, осужденные за убийства и изнасилования, торговлю наркотиками и мошенничество, не будут иметь права на получение королевского помилования.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение ближайших несколько дней на свободу должны выйти около 30 тыс. заключенных.
Общее количество заключенных в Таиланде составляет 321 тыс. 347 человек, согласно данным управления исполнения наказаний за июль текущего года. Около 70% заключенных попали в тюрьму за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Король Таиланда Пхумипхон Адульядет умер 13 ноября этого года на 89-м году жизни. Новый король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама X) вступил на престол 1 декабря. Ватчиралонгкону сейчас 64 года, он отец семерых детей.