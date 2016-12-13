Москва, 13 декабря, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Город Алеппо (Сирия) за минувшие сутки покинули 7 796 жителей — мирных граждан. Из них 3 946 детей. Такую информацию сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сегодня, 13 декабря.

Иван Шилов Сирия

«В течение суток из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского центра примирения выведено 7 796 мирных жителей, в том числе 3 946 детей. Сложили оружие и вышли в западную часть города 375 боевиков», — сообщили в Центре.

Уточняется, что эвакуированных жителей Алеппо поселили в гуманитарные центры. При этом за сутки 375 террористов согласились сложить оружие на восточной территории города, покинув которую они вышли в западную часть Алеппо, подконтрольную войскам Сирийской Арабской армии (САА).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря центр примирения сообщил, что из Алеппо вышли 13 346 мирных жителей, в том числе 5 831 ребенок. 728 боевиков сложили оружие и перешли в западную часть Алеппо.

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