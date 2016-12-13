Москва, 13 декабря, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин стремится повысить благосостояние населения, однако ему в этом мешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, считают 48% опрошенных «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Владимира Путина

По данным социологов, еще 24% респондентов считают, что Путин сможет повысить благосостояние населения. В стремлении главы государства выполнить свои обещания не уверены 23% опрошенных.

Отвечая на вопрос о причинах доверия главе государства, 28% заявили, что Путин «успешно и достойно справляется с решением проблем страны», 29% отметили, что люди не видят, на кого еще можно положиться.

При этом 39% респондентов выразили надежду, что президент РФ сможет справиться с проблемами и в будущем. 55% опрошенных заверили, что их отношение к российскому президенту не изменилось за последнее время, улучшилось отношение у 14% респондентов, у 29% — ухудшилось.