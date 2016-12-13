Москва, 13 декабря, 2016, 09:33 — ИА Регнум. ‍Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает, что России следует сотрудничать с США: это выгодно не только Москве и Вашингтону, но и всеми миру. Об этом первый и единственный бывший президент Советского Союза заявил в интервью Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Горбачёв заявил, что для налаживания диалога должна состояться встреча глав государств — России и США. «Мир нуждается в том, чтобы Россия и США сотрудничали», — сказал он.

По мнению Горбачёва, обе страны, достигнув соглашения о сотрудничестве, могут сильно изменить мир — повести его по новому пути. Неправильно считать, что диалог Москвы и Вашингтона связан лишь двусторонними интересами — нет, отношения «касаются всех остальных» государств. Необходимо считаться с этим, поскольку, если договорённости достичь не удастся, «все начнут военное наращивание».

Последний лидер Советского Союза отметил, что не Россия виновата в проблемах с Западом: она отреагировала на нападки. Ведь западные страны атакуют Россию, обвиняя во всём.

«Россия хочет иметь дружественные связи с Америкой, но это тяжело, когда Россия видит, что ее обманывают», — сказал он.

По словам Горбачёва, избранный президент США Дональд Трамп не имеет большого политического опыта, и, вероятно, это неплохо. Победа республиканца на выборах стала для Горбачёва неожиданностью.

На вопрос о развале СССР бывший президент заявил, что виноват в этом первый президент России Борис Ельцин, стремившийся получить власть. Люди, одержимые идеей дорваться до власти, — плохая основа для создания «демократического общества». Горбачёв признал, что Запад «потирал руки от радости» в связи с подписанием Беловежских соглашений, ведь существование СССР беспокоило его.

О президенте России Владимире Путине Горбачёв отозвался положительно: по его мнению, это сильный человек. «Я думаю, он достойный президент, он доказал, что достоин», — сказал он.