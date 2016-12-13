Нью-Дели, 13 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек стали жертвами циклона «Вардах», который обрушился на южный индийский город Ченнай, сообщает 13 декабря France-Presse.

Zimbio.com Циклон «Вардах» в Индии

Большинство погибших были раздавлены упавшими деревьями. Скорость ураганного ветра достигала 140 км/ч, некоторые дома обрушились, прекратилась подача электричества. Около 18 тыс. человек были эвакуированы.

«На данный момент погибли 10 человек. В течения дня мы получим информацию о пострадавших в сельской местности, но худшее уже позади», — сказал пресс-секретарь национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Абхишек Шандийал.

Напомним, 12 декабря на южные штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш обрушился циклон «Вардах». Два человека погибли в первые часы после начала шторма. Циклон «Вардах» стал самым мощным циклоном, зарегистрированным в провинции Тамилнад за последние два десятилетия, согласно данным метеорологического департамента Индии.