Симферополь, 13 декабря, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Среди 85 регионов РФ Крым занял четвертое место по туристической привлекательности. Исследование проводил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Крыма

Рейтинг был составлен по 10 критериям: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (общее число мест в гостиницах); значимость туристической отрасли в экономике региона (процент жителей, занятых в сфере туризма, от общего населения региона); оборот туристических услуг (объем средств, заработанных в сфере туризма); популярность региона у россиян и иностранцев (по количеству ночевок в гостиницах); туристская уникальность (количество достопримечательностей, внесенных в реестр объектов культурного наследия); экологическое «здоровье» региона (затраты на охрану окружающей среды); криминогенная ситуация (количество совершенных преступлений); интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству запросов в поисковых системах); продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве (по количеству публикаций в СМИ).

«Согласно исследованию, Крым имеет наименьший уровень преступности, а также является лидером пятерки по количеству запросов в интернете и количеству публикаций в СМИ», — отмечают в Минтуризма республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в 2016 году побывало около 5 млн туристов.