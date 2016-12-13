Москва, 13 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В ряде российских регионов дорожные фонды не использованы в полном объёме — об этом свидетельствует аудиторская проверка Счётной палаты РФ по итогам прошлого года. Результаты проверки озвучил аудитор Валерий Богомолов во время видеоконференции коллегии Счётной палаты, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Богомолов отметил, что за прошлый год из дорожного фонда потрачено 86% от тех денег, которые были выделены бюджетом на ремонт и строительство дорог. Выделялось 708 миллиардов рублей, а потрачено — 610,2 миллиардов рублей.

В отдельных регионах средства были истрачены менее чем на 80% — таких областей 21. В иных показатель ещё ниже — менее 60% (в Санкт-Петербурге, Омской и Саратовской областях).

При этом в регионах выросла задолженность по уплате налогов в дорожные фонды. За год к началу этого года она выросла на 18 миллиардов рублей, составив 99,7 миллиарда рублей. В российской столице она составила 21,8 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 3,6 миллиарда рублей, в Самарской области — 3,1 миллиарда рублей.

«По данным Счетной палаты, в 2015 году регионами использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. В этом году, по данным на 7 декабря, кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей)», — пишет издание.

Счётная палата намерена передать эту информацию вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Также отчёт будет направлен в Государственную думу и Совет Федерации.

Издание приводит ответ Росавтодора: в этом году ожидаемые показатели освоения бюджетных средств по всей России окажутся на более высоком уровне, поскольку в основном дорожные работы завершены и осенью прошла оплата.