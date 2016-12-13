Екатеринбург, 13 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Директор «Ельцин-центра» Дина Сорокина предложила организовать дискуссию об экспозиции музея и назначить дату её проведения. Об этом она сообщила общественникам во время проведения ими альтернативной экскурсии по «Ельцин-центру», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев В Ельцин центре 1

«Давайте выберем дату, организуем подобную дискуссию. Я буду рада, если мы поговорим, в том числе и об уральской составляющей, о том, какое место здесь имеет история Екатеринбурга, как мы можем эту историю раскрыть. Потому что вот те истории, которые вы мне сегодня рассказали, конечно же, очень важная часть 90-х. И мы абсолютно не стараемся замалчивать или как-то скрывать эту часть. Конечно же, нет. Наша цель задастся вопросом, подумать», — сообщила Дина Сорокина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, активисты свердловского регионального отделения «Суть времени» организовали в президентском музее альтернативную экскурсию, во время которой провели критический разбор представленной экспозиции. В частности, по мнению общественников, представленные экспонаты «лакируют» эпоху, а на экспозиции не представлены материалы о трагических событиях 90-х годов прошлого столетия.

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«Я рада, что мы на самом деле вот сейчас можем об этом говорить. Мы можем пройти через музей и задаться этими вопросами. Мы можем обсудить, и у нас есть эта возможность. И я рада, что в нашем музее есть такая возможность», — считает Дина Сорокина. Она добавила, что в музее постоянно занимаются ротацией материалов экспозиции.

Однако координатор свердловского отделения движения «Суть времени» Артём Брусницын подчеркнул, что в течение прошедшего со дня открытия музея времени он несколько раз посещал «Ельцин-центр» и не заметил изменений в центральной сюжетной линии.

«Центральную сюжетную линию, мы пока что не можем изменить», — заявила Дина Сорокина.

По мнению общественников, экспозиция представлена однобоко, не отражает суть и умалчивает часть правды об эпохе первого президента России Бориса Ельцина.

«Если вам кажется, что здесь чего-то не хватает, то будем рады рассмотреть. Пожалуйста, напишите. Опять же, если нам, очевидно, что необходимо устроить открытую дискуссию о возможной экспозиции о том материале, который мы представляем, буду рада, организовать эту дискуссию», — сообщила Дина Сорокина.

«Я думаю, что это был бы цивилизованный выход из ситуации, без размахивания транспарантами и взаимных оскорблений. Желательно, чтобы общество достигло некоторых консенсусных представлений об истории 90-х», — заявил Артём Брусницын. Он уточнил, что музей «Ельцин-центра», посвящённый в первую очередь целой эпохе, и при изучении истории нужно опираться на цифры и факты.

«Я абсолютно за то, чтобы мы говорили о темах, которые нас волнуют», — заявила Дина Сорокина.

Отметим, что год назад, в день торжественного открытия «Ельцин-центра», активисты регионального отделения движения «Суть времени» организовали альтернативную выставку «История ельцинизма». На экспозиции были представлены фотоматериалы эпохи Ельцина, приведены цитаты государственных деятелей того времени, представлены графики спада производства, уровня жизни, увеличения смертности и снижения рождаемости в 90-е годы.

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Напомним, что с критикой в адрес «Ельцин-центра» выступил российский актёр и режиссёр Никита Михалков. По его мнению, представленный на экспозиции анимационный ролик об истории России может пагубно воздействовать на молодые умы. Он считает, что видеоролик представляет историю Отечества как сплошную чреду кровавых событий и тотальной несвободы, вплоть до 1991 года. Никита Михалков уверен, что такая подача подрывает веру в историю и никогда не воспитает у детей, которые ежедневно посещают музей, любовь к Родине.

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В свою очередь, руководство «Ельцин-центра» подвергло критике высказывания Никиты Михалкова сделанные им 9 декабря в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил режиссёру посетить Екатеринбург и обещал организовать ему экскурсию по «Ельцин-центру».

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