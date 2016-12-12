Лондон, 13 декабря, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп признан «Человеком года» по версии международной деловой газеты Financial Times, сообщается в новом выпуске издания.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как считают в редакции газеты, 70-летнему миллиардеру удалось «переписать правила американской политики». В материале Дональд Трамп назван человеком, который «положил конец двум политическим династиям — Бушей и Клинтонов», затратив при этом лишь крошечную часть от их расходов.

«День, когда был избран Трамп, не многие смогут забыть», — пишет издание, отмечая, что многие «хорошо осведомлённые американцы», как среди демократов, так и среди республиканцев, не считали победу Трампа на выборах возможной.

Теперь будущему главе Белого дома предстоит продемонстрировать цену своих предвыборных обещаний, отмечает издание.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в декабре Дональда Трампа объявил «Человеком года» американский журнал Time.