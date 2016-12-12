Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Португалец Антониу Гутерриш принёс присягу в качестве девятого генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Официальная церемония состоялась 12 декабря в ходе торжественного заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

Держа руку на Уставе ООН, Гуттериш дал клятву «служить интересам организации, а не отдельных стран». На трибуне Генассамблеи рядом с ним находились действующий генсек ООН Пан Ги Мун, постоянные представители стран-членов Совета безопасности, в том числе постпред России Виталий Чуркин, а также президент и премьер-министр Португалии.

В своей речи перед Генассамблеей Гуттериш заявил, что видит задачей организации противостояние мировым кризисам, поддержание мира между народами и достижение устойчивого развития. Он также отметил, что ООН должна «признать свои недостатки» и быть готовой к переменам. В период своего мандата португалец пообещал сосредоточиться на проведении внутренних реформ в организации.

Напомним, 67-летний Антониу Гутерриш был утверждён на посту генсека ООН 13 октября. К исполнению своих обязанностей он приступит с 1 января 2017 года. После избрания новым главой всемирной организации Гуттериш посетил ряд мировых столиц, в том числе Москву, Вашингтон, Лондон, Париж, Пекин.

В период с 1995 по 2002 второй год Антониу Гуттериш занимал пост премьер-министра Португалии. В 2005—2015 годах был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

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