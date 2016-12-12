Париж, 13 декабря, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард дала показания в Республиканском суде Франции по иску о «халатности» на службе министром финансов страны, сообщает Associated Press 13 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лангард

Лагард сообщила суду, что она «не испытывает какое-либо чувство вины» и действовала на посту министра финансов Франции «в сознании и уверенности в себе, в интересах государства».

«Я была обманута? И кто нас обманул? Я хотела бы знать», — заявила Лагард суду, комментируя заявления следствия о некомпетентном исполнении обязанностей на посту министра финансов.

Тем не менее, следствие считает, что действия Лагард в отношении сделки между правительством и бизнесменом Бернаром Тапи в 2008 году — это «больше, чем халатность», поскольку речь идет о незаконном присвоении очень крупной суммы государственных средств.

Кристин Лагард обвиняют в халатности, проявившейся в неспособности предотвратить завышенную выплату 404 млн евро по арбитражному решению бизнесмену Бернару Тапи. Инцидент произошел в 2008 году, в то время, когда Лагард занимала пост главы министерства финансов Франции. В случае вынесения обвинительного приговора Лагард может грозить наказание до одного года лишения свободы и штраф в размере 15 тыс. евро.