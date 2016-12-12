Страсбург, Франция, 13 декабря, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Европейский парламент отложил рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине, которое было намечено на 18 января. Согласно данным на официальном сайте Европарламента, инициатива будет рассматриваться во время второй сессии 2017 года, первое чтение запланировано на 1 февраля. Вопрос об отмене виз для граждан Грузии будет обсуждаться 18 января, как и было намечено.

Засов

Профильный комитет Европарламента одобрил резолюцию о предоставлении безвизового режима гражданам Украины в сентябре этого года. Теперь данное решение должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

В ноябре Комитет постоянных представителей стран Евросоюза, выступая от имени Совета ЕС, выразил свою поддержку предоставления гражданам Украины права безвизового въезда в страны Евросоюза сроком до 90 суток в течение 180-дневного периода. Однако было заявлено, что до принятия окончательного решения чиновники ЕС намерены также согласовать механизм экстренной приостановки безвизового режима с Украиной.

24 ноября президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что на саммите Украина — ЕС было признано выполнение Киевом своей части обязательств для отмены виз. В тот же день глава Европарламента Мартин Шульц сообщил, что предоставление безвизового режима Украине задерживается из-за позиции ряда стран, в числе которых Франция, Бельгия, Германия и Италия.