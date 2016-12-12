Москва, 13 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум.



Иван Айвазовский. Путешествие Посейдона по морю (фрагмент). 1894

Итальянская компания Eni заявила о своей заинтересованности превратить продолжение второй, «европейской» нитки «Турецкого потока» в начало газопровода «Посейдон», который сможет привести российский газ на юг Италии, сообщает «Геоэнергетика.ru».

Решение итальянцев, если оно действительно состоялось, представляется совершенно логичным. Юг Италии традиционно обеспечивался газом через магистральный трубопровод, идущий из Алжира, однако в последние годы добыча газа в этой стране уменьшается по не политической, а геологической проблеме — там просто заканчиваются запасы газа в имеющихся месторождениях, а новые найти не удается. Да, если заглянуть в Евростат, в 2015 году поставки газа из Алжира увеличились на 5 млрд кубометров, однако связано это не с успехами алжирских газовиков, а с вводом в эксплуатацию нескольких небольших месторождений в Тунисе, который является страной-транзитером для газопровода Северная Африка — Европа. Снижение потребления газа в планы Италии не входит — отсюда такой интерес к проекту «Посейдон».

История этого проекта тоже заслуживает внимания. Проект ITGI Poseidon появился на бумаге в 2003 году. Мощность — восемь миллиардов кубометров газа в год. Четверть газопровода приходится на подводную часть, начало — в греческом городе Комотини. Здесь же — окончание также существующего на бумаге газопровода из Болгарии в Грецию под названием IGB и одновременно — продолжение другой части ITGI (Турция — Греция), которая функционирует с 2007 года. Планировалось, что в проекте ITGI будет участвовать Азербайджан, поставляя газ через территорию Турции, однако в итоге он отказался от проекта и выбрал альтернативный вариант. Проект остался «бесхозным», но за то время, пока он активно продвигался Еврокомиссией, намеревавшейся с его помощью уменьшить зависимость от российских энергетических ресурсов, в силу чего на нынешний момент ITGI «Посейдон» по документам является приоритетным проектом ЕС, и ему дано исключение из Третьего энергопакета. Отменит ли ЕС свое же собственное решение или нет? Это зависит не только от Брюсселя, но и от позиции самой Италии, союзником которой вполне может стать Греция. О том, какие интриги складываются вокруг нового варианта проекта «Посейдон», ИА REGNUM весьма подробно писало в августе этого года, но теперь, после заявления Миллера, ситуация начинает выглядеть более благоприятной для России.