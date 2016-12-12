Вашингтон, 12 декабря, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Нет никакой информации, что русские хакеры пытались повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, сообщает 12 декабря Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Маккейн

Комментарий Маккейна контрастирует с утверждением американских спецслужб, которые «с высокой степенью уверенности» утверждают, что российские хакеры не только взламывали американские политические организации, но и стремились нанести ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон, чтобы она проиграла выборы.

«Это очевидно, что русские взломали нас», — заявил Маккейн. «Но нет никакой информации, что они намеревались повлиять на результат выборов, именно поэтому и нужно расследование Конгресса».